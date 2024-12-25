Suriye'den İran'a Uyarı

Politika

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, " İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve güvenliğine saygı göstermelidir" dedi.

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve güvenliğine saygı göstermelidir. Suriye'de kaos çıkarmamaları konusunda onları uyarıyoruz ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Şeybani, hangi ifadelerden bahsettiğini ise belirtmedi.

Hamaney'in açıklaması dikkat çekmişti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, pazar günü yaptığı konuşmada, "Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü bugün Suriyeli gençlerin kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Okulları, üniversiteleri, evleri ve sokakları güvende değil. Bu yüzden kararlılıkla harekete geçip güvensizliğin mimarlarına karşı durarak onlara galip gelmeliler" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, 8 Aralık'ta Beşar Esad rejiminin devrilmesi, İran öncülüğündeki "Direniş Ekseni"nin siyasi ve askeri ittifakına indirilmiş büyük bir darbe olarak görülüyor. - ŞAM