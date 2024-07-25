Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi

Politika

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret etti. Esad, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, uzun zamandır bir araya gelmedikleri ifade ederek bu görüşmede konuşamadıkları konuları ele alma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Esad'a "Bölgedeki durumun bir bütün olarak nasıl geliştiğine ilişkin görüşlerinizi çok merak ediyorum" diyen Putin, bölgede gerilimin tırmanma eğiliminde olduğunu ve bu durumun Suriye için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

"Geçtiğimiz on yıllar boyunca ülkelerimiz çok zorlu sınavlardan geçti"

Esad ise, ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıldönümüne denk geldiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz on yıllar boyunca ülkelerimiz çok zorlu sınavlardan geçti. Bu yıllar ülkelerimizdeki karmaşık dönüşüm süreçlerine tanıklık ettik. Ancak tüm bu yıllar boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güven düzeyini korudu" dedi.

Esad açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde meydana gelen tüm olaylar göz önüne alındığında bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişiminin tüm detaylarını ele almak, muhtemel perspektifleri ve senaryoları görüşmek için çok önemli" - MOSKOVA