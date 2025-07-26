Suriye ve İsrail Görüşmelerine Devam - Son Dakika
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Politika

Suriye ve İsrail Görüşmelerine Devam

26.07.2025 19:09
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Suriye ve İsrail, Paris'te yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı ancak müzakerelere devam edecek.

Suriye devlet televizyonu Ekhbariya'nın diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriye ve İsrailli yetkililer arasında Paris'te yapılan görüşmede nihai bir anlaşmaya varılamadığı, ancak tarafların görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Suriye ve İsrailli yetkililer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te dün bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke yetkilileri arasında Suriye'nin güneyindeki gerilimi kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin detaylar bugün ortaya çıktı. Suriye devlet televizyonu Ekhbariya'nın diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, görüşmede nihai bir anlaşmaya varılamadığı, ancak tarafların görüşmelere devam etme ve Suriye'ni güneyinde istikrarı korumaya yönelik adımları değerlendirme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

" Şam, sahada yeni gerçeklikler dayatılmasını kabul etmeyecek"

Habere göre ismi açıklanmayan kaynak, görüşmeyi "dürüst ve sorumlu" olarak tanımladı. Diplomatik kaynak, görüşmenin, "gerilimin azaltılması ve Aralık başından bu yana süren tırmanma ortamında iletişim kanallarının açılması" amacıyla yapılan ilk istişareleri içerdiğini söyledi. Kaynağa göre, Suriye tarafı son tırmanıştan İsrail'i sorumlu tuttu ve bu tür "düşmanca politikaların" devamının bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Suriye heyeti ayrıca, Şam'ın "sahada yeni gerçeklikler dayatılmasını" kabul etmeyeceğini ifade etti.

Süveyda'daki çatışmalar

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde 13 Temmuz Pazar günü Dürzi silahlı gruplar ile Bedeviler arasında karşılıklı çatışmalar başlamıştı. İsrail ordusu, pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek, başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti. Ancak çatışmalar perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. Suriye Devlet Başkanlığı, 19 Temmuz'da kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurarak, tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulunmuştu. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Suriye, Dünya, Paris, Son Dakika

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