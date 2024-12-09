Suriyeli Muhaliflerden Genel Af İlanı

Politika

Suriyeli muhalif gruplar, Suriye ordusuna Esad döneminde zorunlu hizmet kapsamında askere alınan tüm askerler için genel af ilan etti.

Suriyeli muhalif gruplar, Esad rejimini devirmelerinin ardından tutuklular sonrası bir genel afta Suriye ordusunda görevli askerler için çıkardı. Muhalifler, Esad döneminde zorunlu hizmet kapsamında askere alınan tüm askeri personel için genel af ilan edildiğini duyurarak, "Hayatları güvendedir ve kimse onlara saldıramaz" ifadelerini kullandı. - ŞAM