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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'dan Hırvatistan'a ziyaret - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'dan Hırvatistan'a ziyaret

16.02.2022 21:38
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'dan Hırvatistan'a ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, ilk kez resmi ziyaretlerde bulunmak için Hırvatistan'a geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, ilk kez resmi ziyaretlerde bulunmak için Hırvatistan'a geldi.

Başkent Zagreb'de Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya gelen Al Suud, ekonomik ve siyasi ilişkilerin konuşulduğu görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Al Suud, Hırvatistan'ı bölgenin önemli bir istikrar sembolü olarak nitelendirerek iki ülkenin bilişim teknolojileri, turizm, deniz taşımacılığı, liman ticareti ve savunma sanayi gibi alanlarda ekonomik işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Suudi Dışişleri Bakanı Yemen konusunda "Ateşkes ve müzakereyi izlemek istemeyen taraflar olmasına rağmen ben uzlaşma ve diplomasi yolunu benimsiyorum." diyerek uluslararası toplumun desteğiyle bunu başarmayı ümit ettiğini kaydetti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman da Hırvatistan'ın her zaman Müslümanlığa büyük saygıyla yaklaştığını vurgulayarak "Hırvatistan'ın farklı dinlerin bir arada yaşama prensibi, Avrupa ülkelerinde de tanınan ve takip edilen bir yoldur." diye konuştu.

Hırvatistan ile Suudi Arabistan'ın dostane ilişkilerini geliştirerek daha güçlü siyasi ve ekonomik ikili ilişkiler kurmak için fırsatı olduğunu belirten Radman, "Bu yıl Suudi Arabistan Krallığını biz de ziyaret edip iş adamlarımızla beraber ekonomi forumu düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Radman ayrıca, Kovid-19 salgınında Hırvatistan'a 11 tonluk maske bağışı yapan Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Al Suud, ziyareti sırasında Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile de görüşecek.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud'dan Hırvatistan'a ziyaret - Son Dakika


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