TAİB toplantısında Aliyev ve Erdoğan'ın kardeşliği konuşuldu - Son Dakika
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TAİB toplantısında Aliyev ve Erdoğan'ın kardeşliği konuşuldu

11.04.2022 14:40
TAİB toplantısında Aliyev ve Erdoğan'ın kardeşliği konuşuldu

Türk Aksakallılar Birliği'nin (TAİB) düzenlediği "Ekonomik kalkınmaya ve tarihi zafere götüren seçim" konulu toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşliği konuşuldu.

Türk Aksakallılar Birliği'nin (TAİB) düzenlediği "Ekonomik kalkınmaya ve tarihi zafere götüren seçim" konulu toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşliği konuşuldu.

Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) tarafından Azerbaycan'da "Ekonomik kalkınmaya ve tarihi zafere götüren seçim" konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 4 yılda yaptığı hizmetler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in, Türk Cumhuriyetlerinin entegrasyonu ve işbirliği için yaptıkları çalışmalar ele alındı.

"Azerbaycan son dört yılda en görkemli dönemini yaşıyor"

Etkinliğin açılışını yapan Türk Aksakallılar Birliği Teşkilat Kurulu Başkanı Sudeyif İmamverdiyev, Azerbaycan'ın İlham Aliyev liderliğinde son dört yılda tarihinin en görkemli dönemini yaşadığını belirterek, "Azerbaycan, son dört yılda ekonomik kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlham Aliyev sayesinde bugün Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında büyük rol oynuyor ve küresel güçler Azerbaycan'ı daha fazla dikkate alıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Türk Aksakallılar Birliği Teşkilat Kurulu üyeleri, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin mimarı olan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in artık diplomatik alanda Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarını savunduğunu ve bölgede sürdürülebilir istikrar ve ekonomik kalkınma için çalıştığını vurguladı. Konuşmacılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkçe konuşan ülkeler arasındaki entegrasyon sürecini hızlandırmaya yönelik çalışmalarını ve iki ülke liderinin dostluk ve kardeşliğinden bahsetti. - BAKÜ

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TAİB toplantısında Aliyev ve Erdoğan'ın kardeşliği konuşuldu - Son Dakika


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