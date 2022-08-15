TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Perakende yasasını çıkarın" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Perakende yasasını çıkarın"

15.08.2022 12:50
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Perakende yasasını çıkarın"

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlatılacak olan indirim üzerine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "1400 noktada 30 üründe indirim yaparak, 40 bin şubede 15 bin ürün satan marketleri, nasıl hizaya getireceksiniz?

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlatılacak olan indirim üzerine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "1400 noktada 30 üründe indirim yaparak, 40 bin şubede 15 bin ürün satan marketleri, nasıl hizaya getireceksiniz?" dedi.

Partisinin Genel Merkez binasında konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül düzenlediği basın toplantısında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlatılacak olan indirimi değerlendirdi. Genel Başkan Sarıgül, "Bugün Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 30-40 üründe indirim başlattılar. Tarım Kredi'nin 1400 tane satış noktası var. Zincir marketlerin 40 binden fazla şubesi var. 1400 noktada 30 üründe indirim yaparak, 40 bin şubede 15 bin ürün satan marketleri, nasıl hizaya getireceksiniz? Bu yolla piyasayı nasıl rahatlatacaksınız? Madem pahalılığa, bu marketlerin, neden olduğunu düşünüyorsunuz, çıkarın Perakende Yasası'nı, çıkarın Hal Yasası'nı, ne duruyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Zincir marketleri haftanın bir günü kapatacağız"

TDP' nin kartellerin değil, bakkalların partisi olduğunu ifade eden Sarıgül, "Bizim iktidarımızda, zincir marketler, her yere dükkan açamayacak ve her şeyi satamayacaklar. Zincir marketleri haftanın bir günü kapatacağız. Çünkü Türkiye Değişim Partisi kartellerin değil, bakkal amcanın partisidir. Türkiye Değişim Partisi olarak 'Tam Bağımsız Türkiye' için ekonomik milliyetçilik yapıyoruz" diye konuştu.

"Cemevlerine ibadethane statüsü verin"

Geçtiğimiz günlerde Cemevlerine yapılan saldırlar üzerine değerlendirmelerde bulan Sarıgül, "Cemevlerine ibadethane statüsü verin. Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden pay ayırın. Alevi-Bektaşi dergahları ve inanç merkezlerini Alevi-Bektaşi toplumuna devredin. Aleviler, jest değil anayasal haklarını istiyor. Türkiye Değişim Partisi olarak, herkesin barış içinde, eşitlik içinde, refah içinde, adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: 'Perakende yasasını çıkarın' - Son Dakika

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