Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide... - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide...

04.03.2022 16:40

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide yöneteceğiz"ANKARA Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide yöneteceğiz"

ANKARA Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide yöneteceğiz" dedi.

Bakan Kirişçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına tarım ve Orman bakanı görevini tevdi ettiğini belirterek, "Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza bu görev tevdiyatından dolayı çok şükranlarımı arz ediyorum. Burada önemli olan milleti, sektöre hizmet. Tarım herhangi bir sektör değil, ona bağımlı olarak gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve bundan dolayı da vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini bizim unutmamamız lazım. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey bağda, bahçede, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide yöneteceğiz" dedi.

Çiftçilere mesajı olup olmayacağına ilişkin olarak Kirişçi, "Çiftçiler bu üretimi kapalı bir mekanda sera, ahırları hariç tutarsak açık alanda yaparlar. İklimsel ve çevresel faktörlere açıktır. Üreticilerimizin biz daha fazla yanında yer alacağız. Bu konuya ilişkin kısa bir çalışmadan sonra daha geniş detaylarını paylaşabileceğimiz bir konu haline gelecek. Tarımın mevzuat açısından sorunu yok. Tarımın mevzuatıyla ilgili süreç yönetimi konusunda en güzel refah seviyesini maksime edecek çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide...

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM'de yemin etti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, görevi Pakdemirli'den devraldı Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, görevi Pakdemirli'den devraldı Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: 'Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide... - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement