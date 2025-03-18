Tarımda Genç Girişimcilik Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Tarımda Genç Girişimcilik Programı Başlatıldı

Tarımda Genç Girişimcilik Programı Başlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarımda girişimciliği destekleyen yeni bir program uygulamaya koydu.

18.03.2025 13:15
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım sektöründe girişimcilik ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla 'Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı'nı hayata geçiriyor. Program kapsamında, gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına imkan sağlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım alanında uzman genç girişimciler yetiştirmek için amacıyla yeni bir program başlatılıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programıyla gençlerin tarım alanındaki fikirlerini geliştirmelerine ve projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına destekte bulunulacak.

Programa, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arası genç girişimci adayları başvurabilecek.

Başvurular, 23 Mart'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi 'genclikhizmetleri.gov.tr' üzerinden yapılabilecek. Programa kabul edilen gençler 30 Nisan'da duyurulacak.

Genç girişimciler için kapsamlı eğitim programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu program kapsamında katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi kritik konularda teorik ve pratik eğitimler alacak.

Program kapsamında; çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler ve uygulamalı atölye çalışmaları düzenlenecek, başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri yapılarak katılımcılara saha deneyimi kazandırılacak.

Bu süreçte gençler, tarım sektöründe yenilikçi projeler geliştirme ve kendi girişimlerini hayata geçirme konusunda değerli bilgi ve beceriler edinerek sektörde fark oluşturmak imkanı bulacak.

Gençler için güçlü bir girişimcilik ağı kuruluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yalnızca eğitim desteği sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda genç girişimcilerin sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılar ile güçlü bir iletişim ağı oluşturmasına da imkan tanıyacak.

Geleceğin tarım sektöründe yer almak isteyen gençler, detaylı bilgiyi genclikhizmetleri.gov.tr adresinden öğrenebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarımda Genç Girişimcilik Programı Başlatıldı - Son Dakika

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