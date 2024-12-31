Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Yeni Yıl Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Yeni Yıl Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 2025 yılına dair hedeflerini ve projelerini paylaştığı yeni yıl mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ilçenin gelişimine dair umutlarını dile getirdi.

31.12.2024 09:35  Güncelleme: 09:53
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DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yeni yıl masajında; "2025 yılında da her geçen gün büyüyen, gelişen, geliştikçe güçlenen Tavas'ımızda yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 2025'in sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Başkan Tatık, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Başkan Kadir Tatık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren hatıralarıyla koca bir yılı daha geride bıraktık. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 yılının Tavas'a Denizli'ye ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Tavas Belediyesi olarak 2024 yılında yoğun bir şekilde hemşehrilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Tavas Belediyesi ailesi olarak, sizlerin gücünüzden güç alarak, ilçemizin sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle Tavas'ımızı layık olduğuna yakışır bir ilçe haline getirmekte olan kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, sosyal belediyecilik çalışmalarımızla da çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Yeni yılda da, aynı heyecan ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılında da her geçen gün büyüyen, gelişen, geliştikçe güçlenen Tavas'ımızda yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla tüm hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve barış içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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