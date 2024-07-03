Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık: 'Toplumsal Gerilimlere Dikkat Çekiyoruz' - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık: 'Toplumsal Gerilimlere Dikkat Çekiyoruz'

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık: \'Toplumsal Gerilimlere Dikkat Çekiyoruz\'

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, artan kutuplaşma ve sığınmacı sorununa dikkat çekerek, milletin birliğinin güç kaynağı olduğunu belirtti.

03.07.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, son dönemde yaşanan toplumsal gerilimlere dikkat çekerek, "Bizim gücümüz, milletimizin birliğinden gelmektedir" dedi.

Artan kutuplaşmayla birlikte sığınmacı sorununun yeniden gündeme geldiğine işaret eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Ülkemizdeki demografik, kültürel, eğitim ve hatta salgın hastalık yapısını değiştiren ahlaki ve eğitim seviyesini el aşağı eden artık mağdur sığınmacı olmaktan çıkmış çoğunluğunun Suriyelilerin oluşturduğu 10 milyon yabancı uyruklu kişi bulunmaktadır. Ülkemizde kalmaya devam etmeleri halinde geometrik dizilim ile baktığımız zaman 10 yıl sonra çoğunluğu ele geçirecekleri aşikardır. Biz Millet olduğumuz için Kurtuluş Savaşında düşmanı denize döktük. Bizim gücümüz milletimizin birliğinden gelmektedir. Her insan değerlidir fakat ülkenin vatan olabilmesi için millet bilinci olmazsa olmazdır. Artık çocuklarımın huzurlu yaşayabilmesi için öncellikle vatanımızda bulunan sığınmacıların ülkemizden tasfiyesi gerekmektedir. Suriyelilerin ülkemizde çıkarma ihtimali bulunan iç karışıklığın sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum. Kayseri olayının da gösterdiği üzere büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Yetkilileri önlem almaya davet ediyorum. Dediğim gibi bir evlat kolay yetişmiyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık: 'Toplumsal Gerilimlere Dikkat Çekiyoruz' - Son Dakika

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