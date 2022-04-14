TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası final kuraları çekildi - Son Dakika
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TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası final kuraları çekildi

14.04.2022 14:38
TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası final kuraları çekildi

TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var"ın final kuraları, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından çekildi.

TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var"ın final kuraları, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından çekildi.

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, TBMM'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te yapılan etkinliklerin temel amacının, Türkiye çapında bütün vatandaşlara, bütün çocuklara bu duygu ve heyecanın yaşatılması olduğunu söyledi.

Çeşitli illerde yapılan turnuvaların çok heyecanlı geçtiğini belirten Kumbuzoğlu, "Turnuvada yaklaşık 18 bin gencimiz yarıştı. 81 ilde mahalle maçları çok güzel yarışmalara sahne oldu. Şu anda, sekiz kız futbol takımı, sekiz erkek futbol takımı olacak şekilde final maçlarımızı oynayacağız. Onlar da çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız. TBMM Başkanı'mız Prof. Dr. Mustafa Şentop, bütün organizasyonlara çok değer ve önem veriyor. İnşallah Meclis tamamen bir festival kapsamında şenliklere bürünecektir. Bütün gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı Meclis'e bekliyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da TBMM'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği projelerden ve Gençlik Spor Bakanlığı ile yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinlikleri 16 Şubat'ta başladı. Turnuva, 11-13 yaş aralığında erkek ve kız takımları olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Turnuvaya 188 kız, 1381 erkek takımıyla 17 bin 259 sporcu katıldı.

Şampiyonluk maçı 22 Nisan Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Spor Tesisleri'nde saat 14.00'te yapılacak. Birinci olan takım oyuncularına tablet, ikinci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, üçüncü takım oyuncularına ise dron hediye edilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası final kuraları çekildi - Son Dakika


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