Şentop'tan, Pakistan Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani'ye geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye, Pakistan'da meydana gelen sel felaketleri sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Şentop, görüşmelerinde, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Şentop, "İyi günlerimizde olduğu gibi derdimizde ve kederimizde de birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Telefon görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.