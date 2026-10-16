TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da İslam Merkezi'ne giderek Müslümanlarla görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da İslam Merkezi'ne giderek Müslümanlarla görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma\'da İslam Merkezi\'ne giderek Müslümanlarla görüştü
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Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Roma'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'daki temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Roma İslam Merkezi'ni ziyaret ederek burada Müslümanlarla bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma İslam Merkezi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Roma İslam Merkezi'ni ziyaret ederek, burada Müslümanlarla bir araya geldi.

Kaynak: İHA
Numan KurtulmuşDış PolitikaParlamentoPolitikaAS RomaDünyaSon Dakika

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