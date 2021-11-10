TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Libya'nın yanında olmaya devam edecek - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda Libya'nın ve Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti. Burada konuşan Şentop, "Türkiye olarak Libya'da kalıcı barış, refah ve huzur için Libyalı kardeşlerimizin ve meşru temsilcilerinin yanında durmaya devam edeceğiz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda Libya'nın ve Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.