TBMM Başkanı Şentop Samsun'da sempozyuma katılacak - Son Dakika

28 Aralık tarihlerinde düzenlenecek "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu" onursal başkanlığını yapmak üzere Samsun'a gelecek.

27 Aralık Pazartesi günü 09.30'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına katılacak olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop burada bir de konuşma yapacak.

Sempozyumun 28 Aralık Salı günündeki oturumları ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde olacak. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal sempozyumun onursal başkanlığını yapacak. Sempozyum, çok sayıda üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla yapılacak. - SAMSUN