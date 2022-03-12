TBMM Başkanı Şentop'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı mesajı Açıklaması

12.03.2022 12:52
TBMM Başkanı Şentop'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın milletin ortak dili, milletin varlığını koruyan ve onu gelecek nesillere aktaran kıymetli hazinesi, milletin temel bileşeni, bağımsız bir devlet ve millet olarak var olma iradesinin en kararlı ifadesi, vatan topraklarının tescilli tapusu...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın milletin ortak dili, milletin varlığını koruyan ve onu gelecek nesillere aktaran kıymetli hazinesi, milletin temel bileşeni, bağımsız bir devlet ve millet olarak var olma iradesinin en kararlı ifadesi, vatan topraklarının tescilli tapusu olduğunu belirtti.

Şentop, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılını kutlayan Şentop, "İstiklal Marşı'mız milletimizin ortak dili, varlığımızı koruyan ve onu gelecek nesillere aktaran kıymetli hazinemizdir. Milletimizin her bir ferdinin kimliği, bizi millet yapan temel bileşenimizdir. Bağımsız bir devlet ve millet olarak var olma irademizin en kararlı ifadesi, vatan topraklarının tescilli tapusudur." ifadesini kullandı.

Bağımsızlığın, milli birlik ve beraberliğin söz bayrağı İstiklal Marşı'nın aziz milletin sahip olduğu en yüce hasletlerin nidası olmaya devam edeceğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ilmi, irfani, vicdani ve ahlaki birikimini adeta imbikten geçirip damıtarak sadece on kıta ile kimliğimizi inşa eden ve 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diye duaların en güzeliyle mühürleyen Mehmet Akif Ersoy'un milletimize armağanı İstiklal Marşı'mız, her okunduğunda yüreklerimizi titretmeye devam ediyor. İstiklal Marşı'mız 'Ya İstiklal ya Ölüm' şiarıyla Milli Mücadele destanını yazan ve bu toprakların ilelebet vatan kalması için bu cennet vatan uğruna canını feda edenlerin bir nevi duası, 'Hakk'a tapan milletimizin' şehit ve gazilerine vefasıdır."

Şentop, İstiklal Marşı'nın Mecliste kabul ediliş sürecindeki ayrıntıların ibret dolu olduğuna işaret ederek Milli Mücadele devam ederken birinci Meclis'in demokratik tartışma ortamında, İstiklal Marşı'nın seçimi hususunun ciddiyetle ve titizlikle müzakere edildiğini, Meclisin neredeyse tamamının oyuyla kabul edildiğini anımsattı.

İstiklal Marşı'nın, Meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi tarafından arka arkaya üç kere okunarak büyük coşku ve alkışlar arasında milli marş olarak kabulünün ilan edildiğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Milletimiz için son derece anlamlı olan bu yıl dönümünde, Peyami Safa'nın ifadesiyle 'hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiir' olarak nitelenen İstiklal Marşı'mızın aziz şairi Mehmet Akif'i, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin bütün komutanlarını, yiğit şehit ve gazilerini bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Memleketimizin en ücra köşesinde genci yaşlısı, kadını erkeği ve çocuğuyla hep birlikte yürekten ve coşkuyla okunan, milletimizin sözle dokunmuş bayrağı İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milli marş olarak kabul edilişinin 101'inci yılını idrak etmenin gururuyla aziz milletimizi selamlıyorum."

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Mustafa Şentop, İstiklal Marşı, Türkiye, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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