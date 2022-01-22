TBMM Başkanı Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şunları dedi: "Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum."