Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi

21.02.2022 11:24
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Giorgi Volksi ile Gürcistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria karşıladı.

Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret edecek Şentop, mevkidaşı Şalva Papuaşvili ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Mustafa Şentop, ziyaret kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile de görüşecek.

Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik ediyor.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'da TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan'da Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, Erdek'te vefat etti Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, Erdek'te vefat etti

Mustafa Şentop, Milletvekili, Parlamento, Gürcistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:04 İncecik bir genç kadındı! Şimdi o eski halinden eser yok! Kader'in inanılmaz değişimi
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşında! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
10:42 Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Tiflis'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement