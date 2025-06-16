TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısı yapıldı.
Kurtulmuş'un başkanlığında, Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ve katip üyeleri katıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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