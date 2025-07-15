TBMM'de '15 Temmuz' anma programı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtına ve Şeref Holü'ndeki bombalanan yere karanfil bırakıldı. Türkiye'nin Demokrasi Serüveni adlı sergi gerçekleştirildi.

15 Temmuz Darbe girişiminin 9'ncu yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen program kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş,CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasi partilerin temsilcileri 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve Şeref Holü'ndeki bombalanan yere karanfil bıraktı. Ardından katılımcılar Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen Türkiye'nin Demokrasi Serüveni adlı sergiyi gezdi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen tören öncesi Dem Parti Grubu ile MHP Grubu sohbet ederken CHP Lideri Özgür Özel'in MHP Grubu ile selamlaşması dikkat çekti. Meclis'teki 15 Temmuz anma etkinlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni ile devam edecek. - ANKARA