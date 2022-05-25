TBMM'de Genel Başkan polemiği - Son Dakika
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TBMM'de Genel Başkan polemiği

25.05.2022 18:18
TBMM'de Genel Başkan polemiği

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Başkan polemiği yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Başkan polemiği yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti liderlerine yönelik polemik yaşandı. AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeye karşı durmak yerine kaçtığını söyledi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

Aradan sonra Erdoğmuş siyasi parti liderlerine saygıyla konuşulabileceğini söyleyerek, fikir beyan edecekse kendi Başkanını düşünmesi gerektiğini ifade etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM'de Genel Başkan polemiği - Son Dakika


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