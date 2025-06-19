TBMM'de Gergin Anlar

Meclis'te gergin anlar yaşandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Muhalefet milletvekilleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve köylülerin toplantı salonu dışında olduğunu belirterek, bu kişilerin içeri alınmasını istediler. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, milletvekillerinden danışmanlarını çıkartmaları halinde köylülerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin içeri girebileceğini söyledi. Bunun üzerine milletvekili danışmanları dışarı çıkartıldı. Ama dışarıda ise gerginlik devam etti. TBMM polisleri, Başkan Varank'ın talimatı olmadan köylüleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini alamayacakları belirttiler. Devreye milletvekilleri girdi. Fakat TBMM polisi ısrarla Başkan Varank'tan talimat gelmesini beklediler.

Komisyon salonunda ise milletvekilleri sıralara vurarak Başkan Varank'ı protesto ettiler. Bunun üzerine Varank oturuma ara verdi. - ANKARA