TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi

Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündem önerileri TBMM'de kabul edilmedi.

29.04.2025 21:07
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TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "kentsel dönüşüme finansman desteği", İYİ Parti'nin "RTÜK", DEM Parti'nin "sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi" ve CHP'nin "illegal örgütler" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme hazırlıksız yakalanıldığını belirten Avşar, "Konut stokunun büyük kısmının riskli olduğu, ülkenin ekonomik darboğazda olduğu konusunda herhalde bu salonda kimsenin itirazı yoktur. 23 yıldır bu sorun hakkında gözle görülür, elle tutulur, hissedilir yol haritası olmayışı hakkında da kimsenin itirazı yok. Bir türlü parça parça şeyler açıklamaktan öteye geçemediğimiz de hepimizin malumu." diye konuştu.

Avşar, Konut Finansman Kurumu Modeli ile orta ve dar gelirli vatandaşlara ucuz ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmasını isteyerek, "Bütçeye ek yük getirmeden dünyada uygulanan başarılı modeller örnek alınarak gerçek bir finansman sistemi kurulacak." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, 1999 depreminden bu yana güvenli ve sağlam konut, iş yeri, sanayi ve üretim tesisi ihtiyacı konuşulduğunu söyledi. 1999 depremi gibi acı bir tecrübe yaşayan Türkiye'de ne yazık ki gerekli derslerin çıkarılmadığını savunan Arslan, "6 Şubat depremi sonrasında kaybettiğimiz insanlarımız ve yaşanan büyük yıkımdan, 99'dan bu yana gerekli adımların atılmadığını hepimiz gördük. Yaşanan bu büyük felaket bizlere bir kez daha şunu hatırlattı, deprem kader değil, yönetilebilecek bir risktir. İhmal, usulsüzlük, denetimsizlik, sorumsuzluk ve ciddiyetsizliğin bedelini ülke olarak çok ağır ödedik." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, 1999 depremi sonrası çıkarılan kanun, yönetmelik ve kararnamelerin afetler karşısında güvenli şehirlerin oluşmasını sağlamadığını belirtti.

Depremlerin özellikle yapı denetimi hususunun ne kadar elzem olduğunu ortaya koyduğunun altını çizen Olan, "Her depremde aynı hikayeleri, aynı cümleleri dinlemekten bıktık artık. Yanlışı savunacak kadar cahil, gerçeği göremeyecek kadar kör olan bu zihniyetten artık kurtulmanın zamanı gelmiştir." dedi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, deprem konusunun ciddiyetle ele alınmasını isteyerek, "İstanbul'da 470 toplanma alanından sadece 70 alan kalmış Allah korusun, olası bir depremde çok ciddi sıkıntı çekeceğimiz tartışmasızdır. Dolayısıyla işi ciddiye alın, kendinize gelin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, TOKİ'nin 40 yıllık bir kurumken, AK Parti iktidarından önce yaptığı konut sayısının 49 bin olduğunu, fakat son 20 yılda yapılan toplam konut sayısının 1 milyon 495 bin olduğunu belirtti.

Akyürek, "Konut stokunu önemli oranda yeniledi ama yenilemeyen şehirlerde kalan 1,5 milyon riskli konutu birkaç yıl içinde yerel yönetimlerin de katkısıyla yenilememiz ve Türkiye'deki tüm şehirlerimizi depreme dirençli şehirler haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için tabi ki kentsel dönüşüm ve yenilemeye başka sıfatlar koyarak karşı çıkmamak ve merkezi yönetimle işbirliği içinde bulunmak gerektiğini bir defa daha hatırlatıyorum." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen öneriyle Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sıralarına alındı.

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün ve yarın devam edecek.

TBMM Genel Kurulunda, 6 Mayıs Salı gününden itibaren ise Malta, Romanya, Libya, Irak, Filistin, Uruguay Doğu Cumhuriyeti ve Litvanya ile imzalanan uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Grup Önerileri Reddedildi - Son Dakika

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