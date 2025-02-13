TBMM'de Grupların Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Grupların Önerileri Reddedildi

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol'un önerileri kabul edilmedi, maden kazası ve tarım sorunları gündemde.

13.02.2025 20:19
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TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin " Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazası", İYİ Partinin "Gençlerin tarımdan uzaklaşmasının sebepleri", DEM Partinin "zirai ilaçların yol açtığı sorunlar" ve CHP'nin "sahte alkol kullanımı"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bu kazanın basit bir iş kazası olmadığını, göz göre göre gelen büyük bir felaket olduğunu kaydetti.

Bilim insanları ve sendikaların defalarca uyarmalarına rağmen bir önlem alınmadığını iddia eden Doğan, "Denetim raporları kağıt üzerinde kalmış, iş güvenliği önlemleri maliyet unsuru olarak görülmüş, işçilerin hayatı içe sayılmıştır. Yaşananlardan ders çıkarılmadığı sürece benzer faciaların tekrarlanması kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, raporun hazırlandığını ve gruplara gönderildiğini bildirdi.

Komisyonun 100 saati aşan bir çalışma takvimi gerçekleştirdiğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Kamu kurumlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, sektörden 100'e yakın uzmanı, 14 bin sayfaya ulaşan üniversitelerden gelen raporları dinledik. Bizim buradaki hedefimiz, bundan sonra güvenli madencilik için hangi adımlar atılmalıdır, bunları belirlemektir. Bununla ilgili de raporumuzda çok geniş bir şekilde son kısımda, yaklaşık 100'e yakın maddede bunları tek tek saydık."

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını bu durumun tarım sektöründe sıkıntılara neden olacağını belirtti.

Kırsalda yaşayan gençler için tarımın ekonomik olarak cazip bir sektör olmaktan çıktığına işaret eden Ergun, "Gençleri yeniden tarıma kazandırmak için acil ve kalıcı çözümler üretmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda öncelikle mali önlemler alınmalı, mevcut destek mekanizmaları güçlendirilmeli, gençlerin tarımsal arazi edinmeleri kolaylaştırılmalı, düşük faizli kredi ve hibe destekleri artırılmalıdır." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir ise Avrupa Komisyonu 2024 yılı verilerine göre Türkiye'den ihraç edilen tarım ürünlerinin yüzde 35'inin insan sağlığı yönünden ciddi risk taşıdığı gerekçesiyle iade edildiğini aktardı.

Demir, gıda sektöründe kullanılan ilaçların neden olduğu sorunlara dikkati çekerek, tarım ilaçlarının mutlaka mühendis kontrolünde ve uygun dozajlarda uygulanması gerektiğini belirtti.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son iki haftada sahte alkolden 108 kişinin hayatını kaybettiğini ancak kimsenin sorumluluk almadığını söyledi.

Ağbaba, bu ölümlere sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Genel Kurulda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Kaynak: AA

DEM Parti, İYİ Parti, Erzincan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Tarım, Maden, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Grupların Önerileri Reddedildi - Son Dakika

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