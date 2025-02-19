TBMM'de Partilerin Önerileri Reddi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "Yargı", İYİ Parti'nin "sahte içki", DEM Parti'nin "Uluslararası Anadili Günü" ve CHP'nin "sosyal konut projeleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 2024 yılı Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin 142 ülke arasında 117'nci sırada yer aldığını söyledi.

Bu raporun anlattığı bir şey olduğunu ifade eden Özdağ, "Yolsuzluk, hukukun üstünlüğü, hükümet yetkilerinin sınırlandırılması, düzen ve güvenlik, temel haklara saygı, adil düzenlemeler ve yargının etki altında kalmaması için unsurlara riayet edilmemesi, şapkamızı alıp kara kara düşünmemiz gereken bir gerçekliği yüzümüze vuruyor." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve iktidarın, hukukun üstünlüğüne ve yargının tarafsız ve bağımsız olduğuna yönelik sözleri olduğunu anımsatan Özdağ, "Adalet Bakanı ve iktidar sözcülerinin hukukun üstünlüğüne, yargının tarafsız ve bağımsız olduğuna yönelik açıklamaları, ses ve görüntünün senkronize olmadığı bir dublaj hatası olarak görülmektedir." diye konuştu.

Özdağ, Türkiye'nin 2024 yılı Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 142 ülke arasında 117'nci sırada yer almasının "dublaj hatasını" uluslararası bir raporun konusu yaptığını söyledi.

"Gelin yeni bir anayasa için çalışalım"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise AK Parti olarak adaleti yalnızca bir ilke olarak değil milletin vicdanında yer bulan en yüce değerlerden biri olarak gördüklerini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet sisteminin güçlü, bağımsız, tarafsız ve etkin şekilde işlemesi için çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Beyazıt, iyi işleyen bir adalet mekanizmasının her şeyden önemli ve değerli olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Kamuoyuna açıklanan 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandığını ifade eden Beyazıt, AK Parti iktidarı boyunca kararlılıkla sürdürdükleri reform iradesinin bu temel değerlerin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Milletvekillerine seslenen Beyazıt, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, gelin, hep birlikte milletin ortak değerlerini, ülkemizin ortak geleceğini, devletin bekasını, insanların doğuştan gelen hak ve özgürlüklerini gerçek anlamda güvence altına alan, hukuki güvenliğin, toplumsal barışın ve hukuki öngörülebilirliğin sağlanması bakımından ihtiyaç duyulan yeni nesil hakların da yer aldığı yeni bir anayasa için çalışalım." dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ise Türkiye'de 1993-2001 yıllarında sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölüm sayısının 271 olduğunu belirtti. 2025 yılındaki sayının bu yıllardaki sayıyı zorlar hale gelindiğini söyleyen Taşcı, "Bu tablo karşısında kaygılanacak bir durum yok mu? Bu, mevzuat yeterli diyerek üzerini kapatabileceğimiz bir tablo mu?" diye konuştu.

Dünyanın her yerine alkolden vergi alındığını ifade eden Taşcı, hiçbir ülkenin vatandaşlarını alkolün zararlarından korumak bahanesiyle getirdiği fahiş vergilerle sahte alkolün pençesine itmediğini söyledi. Taşcı, "Sahte içkinin bu kadar kolay üretilebilir, satılabilir olması bir halk sağlığı sorunudur. Yüksek vergiler, sefalet, sosyal psikolojimiz, terörün finansmanı da dahil tüm boyutlarıyla araştırılması elzemdir." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz de 21 Şubat Uluslararası Anadili Günü'nün ana dilinde eğitim ve yaşam haklarına dikkati çekmek için önemli bir gün olduğunu aktardı. Aydeniz, "Ana dilinde eğitim hakkı bir lütuf değildir, hukukun, insan hakları sözleşmesinin ve en temel vicdani değerlerin gereğidir." dedi.

"TOKİ, lüks villalar ve gökdelenler yapma peşinde"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise vatandaşın astronomik kiralar altında ezildiğini ifade ederek, mevcut durumun dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını imkansızlaştırdığını kaydetti. Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) amacının dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu söyleyen Ertuğrul, "TOKİ ne yapıyor? TOKİ, lüks villalar ve gökdelenler yapma peşinde." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, TOKİ tarafından başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan size sormazlar mı diğer vaatleriniz ne oldu? Yıllardır yarattığınız mağduriyetleri giderdiniz mi? Bu mağduriyetleri giderdiniz de mi yeni vaatlerde bulunuyorsunuz? Sunduğunuz kampanyada en ucuz konut, 5 milyon 650 bin lira. Peşinatsız tamamına kredi ile ev almak isterseniz aylık 125 bin lira ödemek zorundasınız. Bu projeyle aylık 125 bin lira ödeyebilecek olan dar ve orta gelirli vatandaşa 'hayırlı olsun' diyorsunuz. Asıl kime hayırlı olacağı belli, parası olan zenginler buradan üçüncü, dördüncü evlerini alacaklar, zenginliklerine zenginlik katacaklar."

Öte yandan Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Doğan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.