TBMM'de Torba Yasa Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Birinci bölüm üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kanun teklifinin ismine işaret ederek, "Böyle ne olduğu, ne anlattığı, neyi kapsadığı belli olmayan bir kanun düzenlemesi olur mu hiç?" sorusunu yöneltti.

Özdağ, "torba yasa" uygulamasına karşı olduğunu ve bu şekilde hazırlanan kanun tekliflerine içeriğine bakmadan "ret" oyu verdiğini, bundan sonra da "ret" oyu vereceğini söyledi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise 703 sayılı KHK ile getirilen düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildiğini anımsatarak, "Peki iptal edilen kaç madde bu zamana kadar Meclis gündemine taşındı? Bizler, bundan sonra asıl meseleler dururken daha kaç torba teklifle iptal edilen maddeleri görüşmek zorunda kalacağız? Kaldı ki AYM'nin reddettiği maddeleri torba teklifin içine koyarak 'uyum düzenlemesi' adı altında kanuni bir çerçeve oluşturmanızı doğru bir davranış olarak görmüyoruz." sözlerini sarf etti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinin, 703 sayılı KHK hükümlerinin önemli bir kısmının AYM tarafından iptal edilmesi nedeniyle, bu hükümlerin kanunla düzenlenmesini öngördüğünü belirtti.

Uzman, müfettiş, denetçi, denetmen, kontrolör, aktüer ve stenograf gibi kariyer meslek mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini, kendi aralarında dahi ücret adaletsizliği yaşandığını ve buna bağlı olarak meslek itibarlarının önemli ölçüde sarsıldığını dile getiren Kalaycı, bu durumun kariyer meslek personelinin kamudan ayrılmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Kalaycı, "MHP olarak kariyer meslek mensuplarının özlük haklarının mutlaka iyileştirilmesi ve beklentilerin zaman geçirilmeden artık karşılanması gerektiği görüşündeyiz." diye konuştu.

Kamuda ücret adaletinin sağlanması, ücret sisteminin sadeleştirilerek görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden belirlenmesi ve kamuda istihdam karmaşasının giderilmesi için köklü bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Kalaycı, "Halen uygulanmakta olan gerek personel sistemi gerekse ücret sistemi karmakarışık bir yapıya dönüşmüş, had safhada statü ve maaş kargaşası yaşanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, barış ve kardeşlik adına umutlu oldukları olumlu bir süreci yaşadıklarını belirterek, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik toplumun büyük bir beklenti içerisinde olduğunu anlattı.

Meclisin görevinin Terörsüz Türkiye hedefine yönelik umudu büyütmek ve ivme kazandırmak olduğunu söyleyen Öcalan, "Parlamentonun bu noktada önemli görev ve sorumlulukları var. Artık bu süreci, son 5-6 aydır yaşananları parlamento zeminine çekmek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Grubu olan ve olmayan partiler bu sürece katkı sunmalıdır." ifadesini kullandı.

"Personel rejiminde adalet ve dengenin sağlanması amaçlanmaktadır"

???????CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, düzenlemeyi eleştirerek, 32 maddelik kanun teklifindeki 29 madde AYM tarafından iptal edildiği için tekrar düzenlendiğini söyledi.

Kanun teklifinin, 13 kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yaptığını anlatan Akay, "Yetki kanununda olmayan ve Anayasa'ya aykırı olan hususlar nedeniyle maalesef bu maddeleri tekrar görüşmek zorunda kalıyoruz. Bu teklif, hem Plan ve Bütçe Komisyonunun hem de Genel Kurulun mesaisini alıp, daha nitelikli kanun yapma imkanımızı da ortadan kaldırmakta." eleştirilerini dile getirdi.

Akay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezasının artırılmasını olumlu bulduklarını da belirtti.

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, kanun teklifinin, AYM'nin iptal kararlarının doğurabileceği hukuki güçlükleri gidermek amacıyla hazırlandığına dikkati çekti.

703 sayılı KHK ile getirilen düzenlemelerin önemli bir kısmının aynen korunduğunu, bir kısmının ise düzenleme tarihi esas alınarak güncellendiğini belirten Aldemir, "Yapılan her bir düzenleme, uygulamada karşılaşılan hukuki boşlukları doldurmakta, yürütme ve idare mekanizmasındaki görev tanımlarını güncellemekte ve kurumlar arası uyumu güçlendirmektedir. Teklifimiz kapsamında bazı kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemelerle birlikte personel rejiminde adalet ve dengenin sağlanması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Teklifte, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan, kamu güvenliği ve kaynak yönetimi açısından kritik bir düzenlemenin yer aldığını anlatan Aldemir, "112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilerek meşgul edenlere 1500 lira, ekiplerin sahaya yönlendirildiği asılsız ihbarlarda ise 15 bin lira idari para cezası uygulanacağını" vurguladı.

Dünyada acil çağrı sistemlerine yönelik yapılan asılsız çağrı ve ihbarlarla mücadele kapsamında birçok ülkenin ciddi cezai yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Aldemir, "2021 yılından bu yana 112 hattını gereksiz yere meşgul eden, asılsız ihbarda bulunan veya hakaret içerikli çağrılar gerçekleştiren toplam 3 bin 950 kişiye 4,5 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezaları yalnızca asılsız ihbar için kesilebilmekte olup yapılan kanun değişikliğiyle asılsız çağrı ve asılsız ihbar tanımları ve bunlara uygulanan idari para cezası tutarlarının değişmesi söz konusu olacaktır." dedi.

Genel Kurul'da daha sonra teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.