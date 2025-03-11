TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Aile Yılı'nda en büyük mücadeleyi insanı cinsiyetsizleştirerek aile kurumuna saldıran LGBT oluşumuna karşı vermenin ne kadar hayati olduğu ortadadır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılması planlanan artışı eleştirdi. İkramiyenin, verilmeye başlandığı 2018'de 223 dolara tekabül ettiğini belirten Özdağ, "Bugün ise 4 bin lira vereceksiniz ve bu neye tekabül ediyor? 109 dolara tekabül ediyor. 114 dolar yani 4 bin lira nerede?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak ve siyasal bütünlüğünü savunması gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Buradaki olayların takipçisi olmak, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşın, 86 milyonun, iktidarın ve muhalefetin de görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de gıda fiyatlarındaki artışı eleştirerek, EYT'nin Türkiye'ye ciddi bir külfet olmadığını söyledi.

"Bu tarihi fırsatı baltalamaya çalışan iç ve dış mihrakları görmekteyiz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da "Yıllardır milletimizin başına musallat olan, binlerce canımıza mal olan, toplumsal huzurumuza kast eden terör belasının sonu nihayet görünmüştür. Artık silahlı şiddetin, ihanetin, kanlı eylemlerin kapanacağı bir sürecin eşiğindeyiz." dedi.

PKK'nın silahlarını teslim etmesi, bütün uzantılarının da bu karara riayet etmesinin şart olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Devletimiz pazarlık yapmaz, yapmamıştır, yapmayacaktır. Silah bırakmak, demokratik bir hukuk devletinde meşru yollarla varlık göstermek isteyen herkes için bir zorunluluktur. Bu tarihi fırsatı baltalamaya çalışan iç ve dış mihrakları da görmekteyiz. Medya eliyle karşıt propagandalar yürütenler, 'ne verildi, ne alındı?' diyerek, bu olumlu atmosferi zehirlemeye çalışanlar, Türkiye'nin huzuruna kastedenlerin sözcülüğünü yapmaktadır. Terörsüz bir geleceğe ilerlerken fitne çıkaranlara, bölücülüğü yeniden körüklemeye çalışanlara fırsat verilmemelidir."

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlak veren çatışmaların, bölge ülkelerini tehdit eden yeni bir kaos dalgasının habercisi olduğuna işaret eden Kılıç, "Etnik ve mezhep temelli provokasyonlar dış güçler tarafından tetiklenmekte, Suriye'yi ateşe atarken, Türkiye'yi de hedef tahtasına koymaktadır. Bu noktada dikkatli olmalı, bölge üzerinde oynanan bu kirli oyunların farkında olmalıyız. Türkiye komşu coğrafyalardaki istikrarsızlıkların kendi ışığını söndürmesine asla izin vermeyecektir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tartus ve Lazkiye'deki saldırıları kınadı.

İklim Kanunu Teklifi'nin yarın Meclis gündemine geleceğini anımsatan Koçyiğit, bu teklifin tam bir ticari yasa olduğunu, buna Meclis'te muhalefet edeceklerini söyledi.

"Bütün umutlar suya düşmüş oldu"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de emeklilere verilmesi planlanan bayram ikramiyesinin 4 bin lira olduğunu belirterek, "Bir kez daha bütün umutlar suya düşmüş oldu." ifadesini kullandı.

İkramiye miktarını eleştiren Emir, "İnsanın utanacağı rakamı telaffuz dahi etmeyin, çekin… Getirin, hep birlikte gereğini yapalım ve hiç olmazsa bayrama girerken emeklilerimiz mutlu bir müjde almış olsunlar." çağrısında bulundu.

Suriye'de yaşanan olaylara dikkati çeken Emir, medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler konusunda işlem yapılmasını istedi.

"Tüm engeller AK Parti tarafından kaldırılmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Türkiye'de kadının toplumsal hayattaki gücünü artıran en büyük dönüşümlerin AK Parti iktidarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınlar için hayal dahi edilemeyen adımlar atıldığını anımsatan Yenişehirlioğlu, "Eğitimden istihdama, aileden siyasete kadar her alanda kadınlarımızın önündeki bütün engeller kaldırılmıştır, hanım kardeşlerimizin hak ettikleri yere gelmesi için samimi bir mücadele verilmiştir ve en önemlisi, yıllarca başörtüsü nedeniyle eğitim hakkı gasbedilen, kamuda çalışmasına izin verilmeyen kadınlarımızın önündeki tüm engeller AK Parti tarafından kaldırılmıştır. Kadınları kıyafetleri üzerinden ayrıştıran, inançları nedeniyle ötekileştiren zihniyeti tarihe gömen yine AK Parti olmuştur." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Aile Yılı'nda en büyük mücadeleyi insanı cinsiyetsizleştirerek aile kurumuna saldıran LGBT oluşumuna karşı vermenin ne kadar hayati olduğu ortadadır. Bu yapı, insana yaradılış gayesini unutturmak için dizayn edilmiş, toplumu ayakta tutan değerleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir kitle imha silahından başka bir şey değildir. Bu tuzak, toplumun direği ve en güçlü yapı taşı olan aile kurumunu yıkarak insanları yalnızlaştırmayı, bireyleri maneviyattan ve dayanışmadan kopararak bir kaos düzeni kurmayı hedeflemektedir. Yozlaştırarak yıkmak istedikleri medeniyet kalemizin surlarına 'popüler kültür' adı verilen top mermileriyle saldırıyorlar, insanları sahte özgürlük vaatleriyle tutsak ediyorlar, riyakar temsilcilerle zakkumu 'nimet' diye sunuyorlar."