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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

11.11.2021 17:46
TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar devam ediyor. Bunları nihayetlendirerek bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, bugün Milli Ağaçlandırma Günü olduğunu belirterek, AK Parti iktidarlarınca 5,5 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Yeşil varlığın milyonlarca hektar arttırıldığını dile getiren Akbaşoğlu, bugün de 81 vilayette milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu, geçen yaz yanan bütün ormanlık alanları yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, yüzde 100 yerli üretilen Hürkuş'un ihraç edilecek noktaya geldiğini, milli muharip uçağın 2022'de üretilebileceğini anlatarak, teknolojik gelişmelerin devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA yaptığını, Bursa'da fabrikası tamamlanmak üzere olan TOGG'un 2022'de banttan ineceğini söyleyen Akbaşoğlu, 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu anımsattı.

Akbaşoğlu, sanayide hamle üstüne hamle yapıldığına işaret ederek, "Asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar devam ediyor. Bunları nihayetlendirerek bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracağımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Bütçeyle beraber inşallah bunların hepsini bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Korucuların sorunlarının çözümü için talepte bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise iktidarın, vatandaşın büyük bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bulunduğunu idrak ettiğini vurgulayarak, vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini dile getirdi.

Binlerce şehit ve gazi vermiş güvenlik korucularının maaşlarının hala asgari ücret seviyesinde bulunduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, korucuların diğer kolluk kuvvetleri gibi yasal haklara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Dervişoğlu, medya ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Kerkük'e 25 Kasım 2021'de Peşmerge'nin gireceği ve asayişi devralacağının iddia edildiğini aktararak, "Bu vahim tehlikenin gerçekleşmeden bertaraf edilmesi bir devlet politikası olarak görülmelidir. Dışişlerimizin derhal harekete geçmesi ve gerekli girişimleri vakit kaybetmeksizin başlatması büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dedeağaç asker ve silahtan arındırılmış bölge olarak kalmalı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Yunanistan'ın 23 Temmuz 2020'de, Dedeağaç'ta ABD'nin deniz ve hava üssü kurmasına izin vererek, Lozan Antlaşması'na ek Trakya sınırına ilişkin sözleşmenin 1. ve 3. maddelerini ihlal ettiğini kaydetti.

Dedeağaç'ın, Lozan Anlaşması'na göre askerden ve silahtan arındırılmış bölge olduğunu ve böyle kalması gerektiğini belirten Akçay, "Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki, ABD'nin Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki tutumu dikkate alındığında son gelişmelerin yakından takip edilmesi elzemdir. Ortak tatbikatlar ve ikili anlaşmalar bahane edilerek sınırlarımızın yanı başında Türkiye'yi çevrelemeye çalışan hiçbir eylem kabul edilemez." görüşünü paylaştı.

Akçay, İstanbul'da öldürülen Başak Cengiz'e ve Balıkesir Havran'da uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polis memuru Abdulkadir Güngör'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise hem dövizin yükselmesi hem de ilaç firmalarıyla bakanlık arasındaki görüşmelerde uzlaşma sağlanamamasının, eczanelerde bazı ilaçlarının bulunmaması sonucunu doğurduğunu iddia etti.

Verilere göre, eczanelerde halihazırda kanser, çocuklar için ağrı kesici, öksürük şurubuna kadar 645 kalem ilacın bulunamadığını öne süren Beştaş, Sağlık Bakanlığını ilaç krizini çözmesi için gerekli adımları atmaya çağırdı.

Başak Cengiz cinayeti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırı sonucu Başak Cengiz'in hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Türkiye böyle bir manzarayı hak etmiyor. Ataşehir'de meydana gelen olayda hunharca, vahşice Başak Cengiz'in katledilmesi, başımızı öne eğip düşünmemiz gereken bir haldir." diye konuştu.

Bu canileri görmeyen zihniyet için İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatmayı gerekli gördüğünü ifade eden Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da muhalefete tehdit savurmak yerine işini yapmaya davet ettiğini dile getirdi.

Engin Altay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Fil dişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz" dediğini aktararak, "Helal olsun, tarihi bir özeleştiridir." sözlerini sarf etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da "Enflasyon artıyor ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini biliyoruz" dediğini ifade eden Altay, "Bunlar samimi özeleştirileridir. Keşke saray da AK Parti'nin genel başkanvekillerinin yaptığı gibi doğru tespit yapabilse." diye konuştu.

"Çalışmaların sonucu toplumla paylaşılacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin sözünü kendilerinin verdiğini belirtti.

Fil dişi kulelerde değil vatandaşın içinde bulunduklarını, enflasyonun da farkında olduklarını söyleyen Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanından başlamak üzere bütün ilgili ve yetkili birimlerin bu konuda çalıştığını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 3600 ek gösterge ve EYT'lilerde bir uzlaşma olduğunu gördüğünü belirterek, "O zaman grup başkanvekilleri bir araya gelsin. Yürütmeye 'bütün partiler mutabakat halinde' deyip hazırlayalım bu yasayı. Bütün Türkiye bizi alkışlasın." ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu tekrar söz talep ederek, şunları söyledi:

"Dün Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletçe İstiklal Mücadelemizi verdik. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye noktasında hep beraber kenetlenelim ve bu manada adil ve merhametli yeni bir dünya kuralım istiyoruz. EYT ve 3600 ile ilgili, zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz. Parlamentoda bütün partilerle de görüşeceğiz. 3600 ek göstergeyle ilgili, zaten bizim vaadimizdir, bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yüce Meclisin bilgisine de bunları sunacağız. Hep beraber bunları müzakere edip burada beraber yasalaştıracağız."

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, TBMM, EYT, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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