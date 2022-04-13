TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

13.04.2022 14:34
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş "Uşak'taki geri dönüşüm", CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun seçim bölgelerinin sorunları hakkında gündem dışı konuştu.

Güneş, pet şişeler, konfeksiyon atıkları, çöplerden toplanan elbiselerin, muhalefete göre çöp, kendilerine ve Uşak sanayicisine göre hammadde olduğunu söyledi. Bu malzemelerin işlemlerden geçirilerek kullanıldığını anlatan Güneş, " Türkiye'deki geri dönüşümün yüzde 72'si Uşak'ta gerçekleştirilmektedir." dedi.

Yılmazkaya, Gaziantep'te hemen hemen herkesin sorunu bulunduğunu, işsizliğin, hırsızlık olaylarının arttığını, fiyat artışları nedeniyle çarşıda yaprak kıpırdamadığını iddia etti. Belediyelerin borç batağında olduğunu, demografik yapının değişmesinin de soruna dönüştüğünü öne süren Yılmazkaya, Gaziantep halkının, sorunların çözülmesini istediğini söyledi.

Tosun, Diyarbakır'da belediyelere kayyum atanmasıyla şehrin sıkıntılarının, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin arttığını ileri sürdü.

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Gaziantep, Güneş, Uşak, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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