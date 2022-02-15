TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin " Isparta'da meydana gelen elektrik kesintileri", HDP'nin "enerji sektörünün medya ile ilişkisi" ve CHP'nin "antijen testlerine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamalarda grup önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın Meclis çalışmaları esnasında kalp krizi geçirdiği haberini aldıklarını belirterek, Battal'a Allah'tan şifa diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Battal'ın Meclis'te kalp krizi geçirdiğini, acil şekilde hastaneye kaldırıldığını, önce anjiyo yapıldığını, ardından bypass ameliyatına alındığını bildirdi. Turan, Battal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ifade ederek, Battal'a şifa diledi, ameliyatın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Grup önerisi

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Kabul edilen öneriyle bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri gündemin ön sıralarına alındı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Muhtarlık Temel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de görüşmelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.