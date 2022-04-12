TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.
İYİ Parti'nin "tarım sektöründe girdi maliyetlerindeki artış", HDP'nin "yoksulluk" ile CHP'nin "konut kiraları" konularında araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.
Öte yandan İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de reddedildi.
Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.
Kaynak: AA
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