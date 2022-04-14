TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Partisinin "gıda üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak gerekli tedbirlerin belirlenmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yanlış politikalar nedeniyle tarımın alarm verdiğini savundu.

Girdi maliyetlerindeki fahiş artışın çiftçileri zor durumda bıraktığını dile getiren Yokuş, "Çiftçilerimiz verimin düşmesi pahasına gübresiz ekim yapıyor, gübre gerektirmeyen ürünlere yönelmek zorunda kalıyor. İktidar çözüm üretemiyor." dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, tarımsal girdi maliyetlerindeki yüksek artışın, çiftçilerin üretim yapmalarının önündeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

Başevirgen, üretimin azalmasının, gıdaya erişimi zorlaştırırken vatandaşları kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını savundu.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise tarımı, imkanların seferber edildiği bir alan olarak gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda tarımı 20 yıldır en yüksek seviyede destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız, 'Kalkınma kırsaldan başlar.' dediği için bu desteklemeleri yapıyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisinin yanı sıra HDP'nin, "emeklilerin sorunlarının çözümüne yönelik atılacak adımların belirlenmesi", CHP'nin, "Türkşeker'e bağlı makine fabrikalarının atıl duruma getirilmesinin araştırılması" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Daha sonra Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.