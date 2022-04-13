TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

13.04.2022 17:49
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "üniversite öğrencilerinin sorunları" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına dair önergesinin ön görüşmesinin bugün yapılması önerisi üzerinde söz alan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "En son Sayın Mahir Ünal bir öğrenci evini ziyaret etti, dedi ki: 'Menemenin içinde sucuk da varmış.' Öğrenciler, Sayın Mahir Ünal, 'Biz, sucuğun tadını unuttuk' diyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yaklaşık 8 aydır dezenformasyonla mücadele kanunu üzerinde çalıştıklarını belirterek "Dezenformasyon bir bumerang gibi dönüp hepimizi vuracak bir tehdit." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin dezenformasyonla ilgili, özellikle internet ortamına ilişkin iki kırmızı çizgi belirlediğini anımsatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi dezenformasyonla mücadele çünkü dezenformasyon, terör kadar tehlikeli. Bugün siyasi rakibinizle ilgili bir dezenformasyonu sizin işinize geldiği için alıp kullanabilirsiniz ama dezenformasyonu çoğaltmanız yarın bir bumerang gibi sizi vurması anlamına gelir. Bakın, bu ülkede 'Mahir Ünal bardak yok' dediye inandı insanlar. 'Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmıyor, yansıtıyor.' dedim. 'Mahir Ünal zamları devlet yapmıyor' dedi diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bile grup konuşmasında bunu kullandı. '19 yıl boyunca Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına hazırlandık' dedim. '19 yıl boyunca niye hazırlanıyorsunuz?' dediler. Şimdi gençlerle şakavari bir konuşmamız oldu. 'Soğanlı mı, soğansız mı; sucuklu, sucuksuz mu?' 'Gençlere Mahir Ünal sucuğu çok görüyora' geldiniz."

Konuşmaların ardından CHP Grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan İYİ Partinin "otobüs ve uçak biletlerindeki yüksek zamlar ve yüksek bilet fiyatlarına bağlı olarak şehirler arası seyahatte yaşanan sorunlar", HDP'nin "cezaevleri" konularında araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de ayrı ayrı görüşülerek kabul edilmedi.

Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mahir Ünal, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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