TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

17.05.2022 18:39
TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "artan kira bedelleri", HDP'nin "enerji maliyetlerinin düşürülmesi", CHP'nin "yargı bağımsızlığı" hakkında verdikleri araştırma önergelerinin görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi. CHP milletvekilleri partilerinin grup önerisinin oylamasından önce yoklama talep etti.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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