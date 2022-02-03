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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi - Son Dakika

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

03.02.2022 16:05
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonun, oy çokluğuyla Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonun, oy çokluğuyla Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Güzel hakkındaki iki ayrı dosya üzerinde incelemelerini tamamladı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ramazan Can, HDP'li Güzel'in, savunması kapsamında yetkilendirdiği HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, komisyonda son sözlerini söylediğini, daha sonra komisyon üyelerinin değerlendirmelerini yaptığını belirtti.

Can, daha sonra yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar verildiğini bildirdi. Bu yönde hazırlanacak raporu, 8 Şubat Salı günü saat 17.00'de Karma Komisyon'a sunacaklarını açıklayan Can, "Artık takdir, gündem Karma Komisyon'a aittir." dedi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Ramazan Can, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi - Son Dakika


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