TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu'da konuştu - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak cennet vatanın siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarını çözmek için yollarda olduklarını söyledi.

Giresun'da çeşitli programlara katılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen Sarıgül, gazetecilere, Türkiye'nin her noktasını gezdiğini anlattı.

Türkiye Değişim Partisi olarak cennet vatanın siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarını çözmek için yollarda olduklarını ifade eden Sarıgül, "Siyasetin dilini değiştirmek istiyoruz, siyasetin yapılış şeklini değiştirmek istiyoruz. Kötülemek için karalamak için yollarda değiliz. Çare bulmak için yollardayız. Dertlere derman olmak için yollardayız." dedi.

Sarıgül, doğal gaz, elektrik ve su ücretlerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle son 3 aylık süre içerisinde doğal gaza, elektriğe, suya gelen zamlar... Bu kış yurttaşlarımız, üzülerek ifade ediyorum ki kışa üşüyerek giriyorlar. Kombilerini açamıyorlar, doğal gazlarını açamıyorlar. Elektrik fiyatları, faturaları alabildiğine moral bozmakta. Bu noktada Türkiye Değişim Partisi olarak en önemli çağrımız, elektrik fiyatlarına yüzde 100 neredeyse zam yaptınız, doğal gaz fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yaptınız hele hele sanayide kullanılan gaza yaptığınız yüzde 60 zam özellikle sanayi kuruluşlarını, özellikle tekstil firmalarını alabildiğine sıkıntıya sokmaktadır. Bunların tekrar ve tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Yurttaşlarımızın acil ihtiyacı olan ısınma ve barınma konusunda KDV oranlarının düşmesini arzu ediyoruz."

Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten, şekerden alınmasını doğru bulmadıklarının altını çizen Sarıgül, çiftçilere destek verilmesini özellikle arzu ettiğini vurguladı.

Sarıgül, "Türkiye'mizin petrolü yok" denildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin petrolü var. Türkiye'mizin en büyük petrolü her bölgenin özel ürünleridir. Özellikle Türkiye'nin petrolü çaydır, Türkiye'nin petrolü fındıktır. Çaya ve fındığa alım garantisi vermemiz gerekiyor. Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçilik programımızı biraz sonra Giresun'da açıklayacağım. Türkiye'nin geleceği ekonomik milliyetçiliktedir. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdum malı herkes onu kullanmalı."