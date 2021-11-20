TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu'dan siyasilere çağrıda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm siyasilere sakinleşme ve normalleşme çağrısında bulunarak, "Partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgisinde, insan sevgisinde birleşebiliriz." dedi.

Sarıgül, Ordu Öğretmenevi'nde gazetecilerle bir araya geldiği programda güzellikler şehri Ordu'da bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Ülke siyasetindeki gerilim ve ekonomik kriz nedeniyle asıl konuşulması gereken konuları bir türlü konuşamadıklarını ifade eden Sarıgül, "Tütün, pancar ve pamuk üzerinde oynanan oyunlar, çay ve fındık üzerinde oynanmak isteniyor. Yabancıların egemenliğini kırmazsak fındık ve çayın geleceğini koruyamayız. Fındık ve çayı korumak, sınırlarımızı korumak kadar önemlidir." diye konuştu.

Sarıgül, Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini savunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok daha zor günlere gideceğimiz endişesi içinde yaşıyoruz. Dövizdeki yükseliş nedeniyle her şeye saat başı zam geliyor. Ekonomimiz öngörülür olmaktan çıktı. Piyasalarda belirsizlik, güvensizlik hakim. Böyle zamanlarda piyasalara güven verecek, devleti derleyip toparlayacak olan, uzlaşma sağlayacak olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın her konuşması ülkemizdeki krizi daha da derinleştiriyor."

Sarıgül, "Ülkemiz, hepimizin ülkesi, durup seyredemeyiz. Ekonomide radikal kararlar alınması gerekir. Bu, artık parti meselesi olmaktan çıktı. Artık gerçekten bir ulusal sorun haline geldi. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere herkesin aklını başına alması lazım. Bütün partilerin oy kaygılarını, siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak iş birliği yapması lazım." dedi.

"Türkiye Değişim Partisi iktidarında ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz"

Mustafa Sarıgül, Türkiye'de siyasetteki gerilimin her geçen gün arttığını söyledi.

Siyasete nefret ve hakaret dilinin hakim olduğuna dikkati çeken Sarıgül, parti olarak bu durumdan son derece şikayetçi olduklarını belirtti.

Sarıgül, partilerin grup toplantılarının kin, nefret ve hakaret arenasına döndüğünü ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu toplantıların televizyondan yayımlanması huzuru bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Grup toplantıları kapalı yapılsın, milletvekilleri ülke sorunlarını, seçim bölgelerindeki sorunları, parti içi sorunları konuşma imkanı bulsun. Bu, hem ülkemiz için hem de partiler için son derece faydalı olur. Buradan tüm siyasilere Türkiye Değişim Partisi olarak bir kez daha sakinleşme ve normalleşme çağrısında bulunuyorum. Partilerimiz farklı olabilir ama vatan sevgisinde, insan sevgisinde birleşebiliriz. Siyasi çizgilerimiz farklı olabilir ama vicdan çizgisinde, merhamet çizgisinde, insana saygı çizgisinde birleşebiliriz."

Vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Değişim Partisi, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen, son derece bilgili, becerikli, ehil ve vicdanlı kadrolara sahiptir. Türkiye Değişim Partisi'nin kadroları iş başına gelecek ve ülkemizde huzuru, barışı, mutluluğu inşallah biz sağlayacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarak güven ortamını sağlayacağız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Şahısların çıkarları değil, ülkenin çıkarı her zaman ön planda olacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında çiftçilerimizi, sanayicilerimizi, turizmcilerimizi destekleyeceğiz. Gösterişe, savurganlığa, israfa mutlaka son vereceğiz. Şirketlere hazine garantisi değil, çiftçilerimize alım garantisi vereceğiz."

Mustafa Sarıgül, kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.