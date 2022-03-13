TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa, Rusya'yı çökertmek istiyor" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa, Rusya'yı çökertmek istiyor"

13.03.2022 16:36
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa, Rusya'yı çökertmek istiyor"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Amerika Başkanı Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa Rusya'yı çökertmek istiyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Amerika Başkanı Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa Rusya'yı çökertmek istiyor. Amerika, dünyanın jandarması olmalıydı. Önündeki engel Rusya ve Çin'di. Ukrayna, kurban seçildi" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da bir otelde partililerle bir araya geldi. Sarıgül, daha sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da olmaktan, dava arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade ederken, Rusya-Ukrayna ve bölge için değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın devam ettiğini hatırlatan Sarıgül, "Amerika Başkanı Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa Rusya'yı çökertmek istiyor. Amerika, dünyanın jandarması olmalıydı. Önündeki engel Rusya ve Çin'di. Ukrayna, kurban seçildi. NATO aparat olarak kullanıldı. Putin'in hırsından yararlanıldı. Ukrayna, Rusya'ya işgal ettirildi" dedi.

Kimlikler üzerinden değil, projeler üzerinden siyaset yaptıklarını ifade eden Sarıgül, "TDP; barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunan bir partidir. Bir Kürt yurttaşımız, Kürt gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var? Laiklik elden gidecek diye yıllarca başörtüsünden korktular. Başörtüsü yasağı kalktı, laiklik elden gitmedi. Bırakın, herkes kendi kimliğini serbestçe ifade etsin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa, Rusya'yı çökertmek istiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biden, Ukrayna'nın yok olması pahasına da olsa, Rusya'yı çökertmek istiyor" - Son Dakika
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