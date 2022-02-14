TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesi açıklama yaptı - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partilerinin gündeminde emeklilerin, çiftçilerin, esnafın ve atama bekleyen engellilerin olduğunu bildirdi.

Sarıgül, parti genel merkezinde MYK toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında, TDP'nin, hakkını arayanların ve ekmeğinin peşinden gidenlerin partisi olduğunu söyledi.

Geçen hafta kuryeleri ziyaret ettiğini hatırlatan Sarıgül, kuryelerin zor koşullarda çalıştığını, motokuryeliğin acilen yüksek tehlikeli meslekler grubuna alınması gerektiğini ifade etti.

Elektrik faturalarının cepleri yakmaya devam ettiğini, esnafın ve halkın faturaları konuştuğunu dile getiren Sarıgül, "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, bunlar hiç yokmuş gibi davranıyor ve 'muhalefet yaygara koparıyor' diyor. Sayın Erdoğan, muhalefet yaygara koparmıyor, size halkın feryatları ulaşmıyor, siz halkın feryatlarını duymuyorsunuz." diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, iktidarın 20 yıldır sadece ithalat yaptığını, yeteri kadar güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapılması halinde faturaların bu kadar yükselmemiş olacağını belirtti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, şöyle devam etti:

"Türkiye Değişim Partisi olarak gündemimizde iş var, AŞ var, faturalar var, emeklilerimiz var, esnaflarımız var, çiftçi kardeşlerimiz var. Hele hele evinde oturup aylardan beri atama bekleyen engelli kardeşlerimiz var. Bizim gündemimizde 3600 ek göstergeyi yıllardan beri bekleyen emniyet mensubu arkadaşlarımız var, sağlık çalışanlarımız ve meslektaşlarım öğretmen arkadaşlarım var. Türkiye Değişim Partisi, tuzu kuruların partisi değil yoksulların partisidir. Çünkü ülkemizin yararına olmayan hiçbir projeye Türkiye Değişim Partisi asla imza atmaz."