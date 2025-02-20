Temelli'den Soruşturmalara Tepki - Son Dakika
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Politika

Temelli'den Soruşturmalara Tepki

Temelli\'den Soruşturmalara Tepki

Sezai Temelli, TÜSİAD konuşmalarına yönelik soruşturmayı 'kabul edilemez' buldu ve eleştirdi.

20.02.2025 12:47
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmanın "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nin çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturmaları da eleştiren Temelli, "Biz, hepimiz HDP'liyiz. Bizim bir siyasi partimiz var. Tabii ki bizim başka aidiyetlerimiz de var ama bizi besleyen en önemli kaynak işte o platformdur, o platformun demokratik anlayışıdır. Buna tahammül edemiyorlar." diye konuştu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras'ın dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmaya değinen Temelli, "Mesele, trajikomik bir hal almış durumdadır. TÜSİAD, tabii ki bir sermaye grubudur. Biz emekçilerin partisi olarak, onların iktisadi görüşlerine, kapitalist, neoliberal piyasacı anlayışlarına her zaman karşı olduk, her zaman da karşı olmaya devam edeceğiz. Bu, bir sınıf mücadelesi çünkü. Bunu biliyoruz ama biz bu mücadelemizi demokratik zeminde yürütüyoruz. Dolayısıyla demokratik zemin dediğinizde bir hukuk devletinden bahsediyorsunuz ve bir hukuk devleti içinde bu tür uygulamaları kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Temelli, hem kurumların hem kişilerin hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekonomide herhangi bir iyileşmenin olmadığını savunan Temelli, "Bu program bir dezenflasyon programı değil, olamaz da zaten. Aslında 'makro ihtiyati tedbir' adı altında emekçileri kemer sıkma politikalarıyla baskılamaya devam eden bir politikadır." iddiasında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Meclis'teki tüm siyasi partilere söz konusu olaylara karşı "inisiyatif almaları" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Sezai Temelli, Sivil Toplum, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Temelli'den Soruşturmalara Tepki - Son Dakika

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