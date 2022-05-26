TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yeni yönetim sisteminde "kanun tekliflerini milletvekili hazırlar" denilse de çoğu zaman olduğu gibi bu kanun teklifinin de yukarıdan bir talimatla Meclis dışında hazırlandığını ve AK Parti milletvekillerinin daha sonra teklifin altına imza attığını ileri sürdü.

"Bu kanun teklifini hazırlarken TİM'e sordunuz mu?" diyen Öztürk, "AK Parti genelde hazırladığı diğer kanun tekliflerinde olduğu gibi muhataplarına bilgi de vermiyor, görüş de sormuyor. TİM'in muhtemelen kanun teklifi basına düşene kadar haberi olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, AK Parti'nin "ihracatı artırdık, dünyada ihracat rekoru kıran ikinci ülkeyiz" diye övündüğünü ama Türkiye'nin şu an küresel ihracattan yüzde 1 oranında pay aldığını, ihracat rakamlarının son 5 yıldır artış gösterdiğini ancak kilogram başına ortalama birim fiyatının yerinde saydığını savundu.

Bu konuda ihracatçıların bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardığını dile getiren Öztürk, "Ayrıca, ülkemiz teknolojik bir dönüşüm yaşamakla birlikte katma değeri yüksek ürün üretmekte zorlanan, katma değeri orta yüksek ve düşük teknolojilerde sıkışmış bir ülke görünümündedir. Hatta oransal olarak yüksek teknolojili ürün ihracat oranımız azalmaktadır." diye konuştu.

Öztürk'ün konuşmasının ardından Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.

Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 31 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.