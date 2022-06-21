TİP Genel Başkanı Baş: "Meclise gönderilen ek bütçe teklifi iflasın itirafıdır" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "Meclise gönderilen ek bütçe teklifi iflasın itirafıdır"

21.06.2022 15:19
TİP Genel Başkanı Baş: "Meclise gönderilen ek bütçe teklifi iflasın itirafıdır"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'ye gönderilen ek bütçe teklifinin, iflasın itirafı olduğunu savundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'ye gönderilen ek bütçe teklifinin, iflasın itirafı olduğunu savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonominin kötü yönetildiğini, vatandaşın bu durumu markete, pazara gittiğinde derinden hissettiğini söyledi.

TBMM'de onaylanan bir yıllık bütçenin 6 aylık zaman diliminde tükendiğini, dün itibarıyla ek bütçe teklifinin TBMM'ye ulaştığını belirten Baş, "Öyle öngörüsüz bir iktidarla karşı karşıyayız ki daha bir yıllık bütçe yapmayı beceremiyorlar. İstenen ek bütçe tutarı, 6 ay önce burada kabul edilen bir yıllık bütçenin yüzde 86'sı kadar. Bu parayı da en kısa haliyle söylersek emeği ile geçinen milyonlarca yurttaştan toplayacaklar. Meclise gönderilen ek bütçe teklifi iflasın itirafıdır." dedi.

Baş, halkın yaşanan ekonomik kriz nedeniyle öğün azaltmak zorunda kaldığını, doktorun, öğretmenin, mühendisin bile kirasını ödeyemediğini, insanların her ay faturasını ödemeye çalışırken bir sonraki ay gelecek faturanın kabusuyla yaşadığını iddia etti.

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Kaynak: AA

İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Meclise gönderilen ek bütçe teklifi iflasın itirafıdır' - Son Dakika

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