TİP Genel Başkanı Baş: "TİP milletvekillerinin polise saldırdığı yalandır"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astıkları sırada polise saldırdıklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlara sefaleti, bir kirayı dahi ödeyemeyecek geleceği dayatanların mutlaka kaybedeceğini ifade etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asmalarıyla ilgili yapılan tartışmaları anımsatan Baş, polise saldırdıklarına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Baş, şunları kaydetti:

"TİP milletvekillerinin polise saldırdığı yalandır. Evet, biz köprüye pankart astık. Çünkü halkımız bize, 'emekçilerin, yoksulların sesini duyuralım' diye görev verdi. Biz pankartımızı astıktan sonra üniforma giymesine rağmen kendisini tek adamın hizmetçisi olarak gören bir adamın saldırısına uğradık. Bizim amacımız pankart asıp sesimizi duyurmaktı. Biz zaten pankartı asmış, sesimizi duyurmuşuz. Bunu yaptıktan sonra aklımızı mı yitirdik polise saldıralım? Belli ki bir provokasyon var, biz de soğukkanlılığımızla provokasyonu boşa çıkardık."