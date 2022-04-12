TİP Genel Başkanı Baş: "Ülke kaynakları bir avuç azınlığa aktarılıyor" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "Ülke kaynakları bir avuç azınlığa aktarılıyor"

12.04.2022 16:17
TİP Genel Başkanı Baş: "Ülke kaynakları bir avuç azınlığa aktarılıyor"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ülke kaynaklarının bir avuç azınlığa aktarıldığını iddia etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ülke kaynaklarının bir avuç azınlığa aktarıldığını iddia etti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "ülkenin AK Parti ve saray rejiminden kurtarılmadığı sürece vatandaşların zor şartlarda yaşamaya devam edeceğini" ileri sürdü.

Erkan Baş, insanları çaresiz halde bırakan bu yönetim anlayışından bıktıklarını ancak iktidarın politikalarına olan öfkelerinin, utançlarından daha büyük olduğunu belirtti.

İktidar ve yandaşlarının, buldukları her fırsatta, yoksulluğun kader olduğunu ve "dünyanın her yerinde durum böyle" yalanına başvurduğunu iddia eden Baş, "Ülkeyi yönetenler 'istediğim gibi bu ülkeyi yönetebilirim, halk da bu rezilliğe alışacak ve bu böyle devam edecek' rahatlığındadır. Ama biz buna alışmayacağız, halkımızın da aldatılarak bu duruma alıştırılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok zengin ve kaynakları bol; halkının ise çalışkan bir ülke olduğunu ancak buna rağmen yoksulluğun arttığını öne süren Baş, "Yoksulluğun temel nedeni saraydır. Saray ve etrafına baktığımızda neden yoksullaştığımızı görüyoruz. Bu ülkenin kaynakları bir avuç azınlığa aktarılıyor. Bir avuç zengin servetlerine servet kazandırıyor. Geniş halk kesimleri fakirleşirken onlar haksız bir şekilde zenginleşiyor." diye konuştu.

Baş, Türkiye'de zengin sayısı artarken yoksul aile sayısının, yardıma muhtaç hale gelen aile sayısının da yükseldiğini savunarak, ülke kaynaklarının belli çevrelere aktarılmasının bu duruma neden olduğunu iddia etti.

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Togo Cumhuriyeti, İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'Ülke kaynakları bir avuç azınlığa aktarılıyor' - Son Dakika


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