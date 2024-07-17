TİP Genel Başkanı Erkan Baş: İktidarın Gündeminde İşçi ve Emekçinin Derdi Yok - Son Dakika
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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: İktidarın Gündeminde İşçi ve Emekçinin Derdi Yok

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın halkın gerçek gündemini görmezden geldiğini ve işçi, emekçi ve emeklinin derdinin hiçbir şekilde gündemlerinde olmadığını belirtti. Baş ayrıca, Türkiye'nin bireysel servet artışında dünyada birinci sırada yer aldığını ve milyoner sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada bulunduğunu ifade etti.

17.07.2024 16:53
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Sokaktaki yurttaşın, fabrikadaki, atölyedeki, plazadaki işçinin, emekçinin, emeklinin hiçbir derdi bu iktidarın gündeminde değil." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, halkın gerçek gündemini içeren kanun tekliflerini Meclisin gündemine getirmediğini; yasama yılının son günlerinde Meclisin çalışma süresini uzatarak sadece ihtiyacı olan bazı kanunları apar topar çıkartmak için çaba gösterdiğini savundu.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşmelerine başlandığını anımsatan Baş, "Konuyla ilgili yıllardır çalışan, emek veren, düşünen, pratik olarak sahada çalışmalar sürdüren kitle örgütlerinin temsilcilerini bile dinleme ihtiyacı hissetmeyen, onların bu komisyonu izlemesini, söz söylemesini en doğal biçimde talep eden muhalefete sırt çeviren, meseleyi üzerini örterek kapatmaya çalışan bir anlayış var." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına ara vermeden gündemine alacağı kanun teklifleri arasında 9. Yargı Paketi, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi bulunduğunu aktaran Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergilerde yeni artışlara gidecekler ve fatura yurttaşa bindirilecek. Sokaktaki yurttaşın, fabrikadaki, atölyedeki, plazadaki işçinin, emekçinin, emeklinin hiçbir derdi bu iktidarın gündeminde değil. Biz yalnızca isimleri, şahısları değiştirmek için mücadele etmiyoruz, bu siyaset anlayışının, bu düzenin değişmesi için mücadele ediyoruz. Bu düzen değişmedikçe isimler değişse de aslında hiçbir şeyin değişmeyeceğini deneyimledik, yaşadık ve gördük."

İsviçre merkezli bir banka tarafından hazırlanan "2024 Küresel Servet Raporu"na göre, Türkiye'nin, bireysel servet artışında dünyada birinci sırada yer aldığını ileri süren Baş, Türkiye'nin, milyoner sayısındaki artışta ABD'nin ardından ikinci sırada bulunduğunu, ayrıca yurt dışında ev satın alan Türklerin sayısında da ciddi artış olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Erkan Baş: İktidarın Gündeminde İşçi ve Emekçinin Derdi Yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Erkan Baş: İktidarın Gündeminde İşçi ve Emekçinin Derdi Yok - Son Dakika
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