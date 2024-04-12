Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek destekleri için teşekkür etti. Genç, Trabzon için çalıştıklarını ve halkın güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirtti. Ayrıca seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genç, güçlü ve kararlı bir liderin yol arkadaşı olduklarını vurguladı.

12.04.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Genç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Genç, Trabzon için çalıştıklarını belirterek, "Önemli bir süreci geride bıraktık. Halkımızdan güç, kudret istedik. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bizleri takdir eden Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim, 'Yarından itibaren Trabzon'da gece gündüz demeden çalışacağız ve bu süreci derece yaparak tamamlayarak size getireceğiz' demiştim. Hamdolsun nasip oldu ve Trabzon'umuz, büyükşehirler sıralamasında birinci oldu." dedi.

Seçimde alınan sonuçlara da değinen Genç, "Siyaset yapıyoruz. Üzüldüğümüz sonuçlar da aldık. Bunun da muhasebesini yapacağız. Biz güçlü ve kararlı bir liderin yol arkadaşıyız." diye konuştu.

Genç'in ilçede yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdiği ziyaretlere, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Çabuk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Koç da katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Metin Genç, Şalpazarı, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 İran: İsrail’in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak
09:48 Hamas’tan İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır
08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
10:21 Bayram tatilindeki kazalarda 66 kişi hayatını kaybetti Bayram tatilindeki kazalarda 66 kişi hayatını kaybetti
10:19 Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu
10:08 Canlı yayında İran-İsrail savaşı yorumlayan Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu Canlı yayında İran-İsrail savaşı yorumlayan Hakan Ural eleştirilerin hedefi oldu
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 10:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement