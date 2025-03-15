Trump, Biden Yönetimini Hedef Aldı - Son Dakika
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Politika

Trump, Biden Yönetimini Hedef Aldı

Trump, Biden döneminde hukukun istismar edildiğini savunarak, hesap sormaya kararlı olduğunu belirtti.

15.03.2025 08:33
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ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimi döneminde hukukun istismar edildiğini savunarak, "Yaşanan haksızlıklar ve yapılan suistimaller için tam ve eksiksiz şekilde hesap verilmesi konusunda ısrarcı olacağım" dedi. Biden'a karşı kaybettiği 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını yineleyen Trump, "Bize bunu yapan insanlar hapse girmeli" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada görevi devraldığı Joe Biden yönetimini ve kendisine muhalif olan kamu görevlilerini hedef aldı. Biden döneminde hukukun kendisine karşı kullanıldığını savunan Trump, "Amerikan adalet tarihindeki gurur verici yeni bir döneme başlarken, bir dönemi de geride bırakıyoruz: Dört uzun yıl süren hukuksuzluk, adaleti silah olarak kullanma ve şiddet yanlısı suçlulara boyun eğme dönemi" şeklinde konuştu. Biden yönetimi döneminde gerçekleşen hukuk istismarları için hesap sorulacağının sinyalini veren Trump, "Yaşanan haksızlıklar ve yapılan suistimaller için tam ve eksiksiz şekilde hesap verilmesi konusunda ısrarcı olacağım ve bunu talep edeceğim" ifadelerini kullandı. Kazanılan seçimle birlikte ABD halkının kendilerine hukuksuzlukları soruşturma yetkisi de verdiğini savunan Trump, "Amerikan halkı bize bir yetki verdi. ve aslında sistemimizin hukuksuzluğuna yönelik kapsamlı bir soruşturma talep ediyorlar" dedi.

"Ülkemizin tarihindeki en aşağılayıcı dönemdi"

Joe Biden'a karşı kaybettiği 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasını yineleyen Trump, "Hileli ve sahtekar bir seçimin ülkemiz üzerinde ne kadar büyük bir etkisi oldu. Düşündüğünüzde, bize bunu yapan insanlar hapse girmeli. Hapse girmeliler" diye konuştu. Trump Biden dönemi için "Bence ülkemizin tarihindeki en aşağılayıcı dönemdi" ifadelerini kullandı.

"Yozlaşmış güçleri hükümetimizden kovacağız"

ABD'deki bazı hükümet görevlilerinin son yıllarda yozlaştığını söyleyen Trump, "İlk olarak bu duvarların içinde söylenen yalanlar ve gerçekleşen suistimaller konusunda dürüst olmalıyız. Ne yazık ki, Amerikan hükümetinin saflarındaki yozlaşmış bir grup hain ve radikal, nesiller boyunca inşa edilen güveni ve iyi niyeti son yıllarda yok etti. İstihbarat ve kolluk kuvvetlerinin muazzam gücünü Amerikan halkının iradesini engellemek için kullandılar" suçlamasında bulundu. "Geçen ay Joe Biden tarafından atanan tüm radikal solcu suç yanlısı ABD savcılarını kovdum" diyen Trump, "Haydut aktörleri ve yozlaşmış güçleri hükümetimizden kovacağız. Onların korkunç suçlarını ve ağır suistimallerini tamamen ifşa edeceğiz. Hiç böyle bir şey görmediniz" ifadelerini kullandı. Trump, bu sürecin adaleti sağlama açısından "efsanevi" olacağını savundu.

"Siyasi rakibinizin peşine düşemezsiniz"

Son ABD seçimleri öncesinde hakkında farklı suçlamalarla davalar açıldığını hatırlatan Trump ABD Adalet Bakanlığı'nın duvarlarında da yazan ve İngiliz filozof John Locke'a ait olan "Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar" sözünü hatırlattı. Hukukun siyasi rakipleri alt etmek için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Trump, "Siyasi rakibinizin peşine düşemezsiniz" dedi. Trump, kendi yönetimi döneminde ABD'de adaleti yeniden tesis edeceklerini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump, Biden Yönetimini Hedef Aldı - Son Dakika

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