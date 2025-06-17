Trump: İran'a 60 Gün Süre Verildi - Son Dakika
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Politika

Trump: İran'a 60 Gün Süre Verildi

17.06.2025 01:33
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G7 Zirvesi'nde Trump, İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre tanıdı ve sert mesajlar verdi.

G7 Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik mesajlarında sert bir ton benimsedi. "İran'a 60 gün verdik, hayır dediler imzalamazlarsa başka yollar devreye girer" diyen Trump, İsrail ile koordineli hareket ettiklerini ve nükleer silahların asla kabul edilmeyeceğini vurguladı. Trump, İngiltere Başbakanı Starmer ile ise kapsamlı bir ticaret anlaşması imzaladı.

Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi, ABD ile İngiltere arasında önemli bir ticaret anlaşmasının imzalanmasına sahne olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları toplantının en çarpıcı başlıklarından biri oldu. İran'a nükleer müzakere için 60 günlük süre verdiklerini söyleyen Trump, "61. günden sonra neler olduğunu gördük. Anlaşma olacak ya da başka yollar devreye girecek" diyerek Tahran'a açık uyarıda bulundu.

Trump ve Starmer'den yeni ticaret anlaşması: "Gerçek bir güç göstergesi"

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, G7 zirvesi kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında otomotiv, havacılık, çelik ve siber güvenlik alanlarında kapsamlı bir ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Trump, "Bu, sadece ekonomik değil, jeopolitik olarak da bir güç göstergesidir" diyerek anlaşmanın iki ülkeye binlerce yeni iş ve milyarlarca dolar gelir sağlayacağını belirtti. Starmer ise, "Bu yalnızca ticaret değil, güvenlik ve teknoloji alanlarında da özel bir ortaklık anlamına geliyor" dedi.

Trump: "İran anlaşmayı imzalamazsa, bu onlar için aptalca olur"

Basın toplantısının ilerleyen dakikalarında İran konusuna odaklanan Trump, İran'ın nükleer programı ve İsrail'le artan gerilime dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, "Ben İran'a 60 gün verdim. Onlar bu süreyi reddetti. ya bir anlaşma olacak, ya da bir şeyler olacak. Bu fırsat kaçarsa sonuçlarına katlanacaklar" dedi. "İran anlaşmayı imzalamazsa, bu onlar için aptalca olur" diyerek mesajını sertleştiren Trump, İran'ın diplomatik çözüm yerine tırmanmayı tercih etmesi halinde, ABD'nin buna karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

İsrail'le koordinasyon: "Sürekli temas halindeyiz"

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. "İsrail çok iyi gidiyor. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullanan Trump, İran'ın bölgedeki eylemlerinin artık görmezden gelinemeyeceğini savundu. Trump ayrıca, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için kullandığı 'varoluşsal tehdit' söyleminin geçerliliğini yitirdiğini belirterek, "Bu söylem uluslararası hukuk açısından geçersiz. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır" dedi.

"Nükleer silah istemiyoruz, İran'da asla olmayacak"

ABD Başkanı, İran'ın nükleer faaliyetlerine dair sert duruşunu bir kez daha yineledi. "İran'da nükleer silah istemiyoruz. Bunu engellemek için her şeyi yapacağız. Şu anda bunun gerçekleşmesini önleyecek bir yoldayız" ifadelerini kullandı. Trump, müzakerelere açık olduklarını ancak İran'ın iyi niyet göstermemesi halinde "çok geç olabileceğini" dile getirdi.

Muskat'ta sabote edilen nükleer müzakerelere üstü kapalı yanıt

İran'ın BM Temsilcisi Amir Said Iravani'nin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in Muskat'taki nükleer müzakereleri sabote ettiğini öne sürmesine doğrudan yanıt vermeyen Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum ama onlar diplomasiyi sabote ediyor" diyerek İran'ı süreci baltalamakla suçladı.

Yaptırımlar ve ekonomik denge mesajı: "Yaptırımlar tek yönlü bir yol değil"

Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi: "Avrupa sürekli daha fazla yaptırım istiyor ama kendileri uygulamıyor. Yaptırımlar ABD'ye ekonomik olarak çok pahalıya mal oluyor. Bu tek yönlü bir yol değil" diyen Trump, uluslararası yaptırım politikalarında daha dengeli bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.

Trump: "İngiltere ile ilişkilerimiz daha da derinleşecek"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğini öven Trump, "Diğerleri bu anlaşmayı yıllardır konuşuyordu. Starmer geldi ve gerçekleştirdi. Harika bir iş çıkardı" dedi. İngiltere ile imzalanan anlaşmanın dijital hizmetler, çelik tarifeleri ve enerji projeleri gibi çok sayıda alanı kapsadığını belirten Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin "hiç olmadığı kadar yakın" olduğunu söyledi. - ALBERTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump: İran'a 60 Gün Süre Verildi - Son Dakika

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