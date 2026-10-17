Trump, Kongre'nin kabul ettiği Rusya yaptırımlarını yürürlüğe 2 gün kala askıya aldı - Son Dakika
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Trump, Kongre'nin kabul ettiği Rusya yaptırımlarını yürürlüğe 2 gün kala askıya aldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Eylül'de kabul ettiği Lindsey Graham Yasası kapsamındaki Rusya yaptırımlarını yürürlüğe girmesine 2 gün kala askıya aldı. Cuma yayımlanan kararnamede muafiyetin Trump veya üst düzey yetkililer aksini uygun görene kadar süreceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay imzaladığı yasanın yürürlüğe girmesine 2 gün kala Rusya'ya yönelik önemli yaptırımları askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle üzerindeki baskının arttırılması amacıyla ABD Kongresi tarafından Eylül ayında kabul edilen çok sayıda yaptırımı engellemek için başkanlık yetkisini kullandı. Trump, kendisinin de imzaladığı yasanın yürürlüğe girmesine 2 gün kala Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya aldı. Yaptırımların askıya alınmasını içeren kararnameye imza atan Trump, bu kararın "ABD'nin ulusal çıkarları" doğrultusunda alındığnı belirterek, "Bu aşamada böyle bir muafiyetin verilmesinin ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğuna dair Kongre'ye bir belge sundum" dedi. Cuma günün yayımlanan kararnamede, Rusya'ya yönelik söz konusu muafiyetin Trump veya üst düzey yetkililerin "daha fazla işlem yapılmasının uygun olduğuna" karar verene kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Rusya'yı hedef alan yaptırımlar

Yasa tasarısı, Rusya'dan ham petrol veya doğal gaz ithal eden en büyük 5 ülkenin (en önemlisi Çin ve Hindistan) yanı sıra yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 30 gün içinde bilerek petrol veya doğal gaz satın alan veya Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan ilk 5 ülke arasında yer alan herhangi bir ülkeden ABD'ye getirilen tüm mallara 30 gün içinde yüzde 100'e varan gümrük vergisi uygulanmasını içeriyordu.

Rusya ile anlaşması tepki çekmişti

Trump, Rusya ile yaptığı son dizel anlaşması nedeniyle aralarında bazı Cumhuriyetçilerin de bulunduğu birçok ABD senatöründen eleştiri almıştı. Anlaşmada Trump, Rusya'nın ihracatına uygulanan yaptırımları kaldırmayı kabul ederken, Rusya da yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla küresel pazarlara dizel tedarik etmeyi kabul etmişti. Anlaşmayı eleştiren senatörler, bunun Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmeye yardımcı olacağını söylemişti.

Lindsey Graham Yasası adı verilmişti

Öte yandan, Eylül ayından ABD Kongresi'nin kabul ettiği, Trump'ın da imzaladığı Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasanın 18 Ekim Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Yaptırım yasası, 11 Temmuz'da ölen ve Ukrayna'nın en sadık savunucularından biri olan Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın adını taşıyordu.

Kaynak: İHA
Lindsey GrahamDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaEkonomiEylülRusyaDünyaSon Dakika

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